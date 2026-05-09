Al Foro Italico, il tennista italiano ha parlato di diversi aspetti della sua carriera, tra cui le influenze di Sinner e Nadal, e la tendenza alla moda vintage nel mondo del tennis. Durante un incontro con il marchio sportivo, ha condiviso ricordi della prima foto con una racchetta e il recente successo a Rotterdam, menzionando anche il supporto di uno psicologo nel suo percorso professionale.

Partiamo dall’inizio: il suo primo ricordo legato al tennis. «Una vacanza a Formentera con i miei genitori, ero davvero piccolo e tenevo in mano una racchettina sopra un campo durissimo, in mateco (una particolare pavimentazione, ndr): c’è una foto che immortala quel momento e che conservo con cura. Un’altra immagine che porto nella memoria e nel cuore riguarda invece la mia prima competizione ufficiale: avrò avuto otto anni, era un torneo provinciale». Nella sua camera di bambino, che poster aveva? «Quelli di Rafael Nadal, erano dappertutto. All’epoca ero unidirezionale, pensare che mi stava antipatico Federer: crescendo ho imparato a capire la bellezza del suo gesto, la gestione, l’eleganza».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mattia Bellucci agli Internazionali di Roma: «Sinner, Nadal, la moda vintage». E le regole per non essere troppo severi con sé stessi

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