Matrimoni e funerali non sono opposti L’intuizione di Susie Cave ci suggerisce qualcosa

Durante un concerto di Nick Cave a Mantova, ho avuto l'opportunità di incontrare Susie Cave. La sua presenza ha portato alla memoria alcune riflessioni sui temi dei matrimoni e dei funerali, spesso considerati eventi opposti. La sua intuizione suggerisce che tra questi momenti ci siano connessioni più profonde, anche se si tratta di ambiti differenti. La conversazione è rimasta impressa come un esempio di come si possano esplorare temi complessi attraverso esperienze personali.

Ho conosciuto personalmente Susie Cave nell’estate del 2025, a Mantova, la mia città natale, durante il concerto di Nick Cave in Piazza Sordello. Non fu semplicemente l’incontro con una figura pubblica che da anni osservavo con attenzione accanto a uno degli artisti più intensi del nostro tempo. Fu, piuttosto, la percezione immediata di una presenza rara. Susie Cave mi apparve come una donna capace di abitare con naturalezza uno spazio sottile, difficilmente definibile: quello in cui estetica, profondità e consapevolezza convivono senza ostentazione. Ripensare oggi a quell’incontro, mentre prende forma il suo progetto Weddings and Funerals, mi riporta esattamente lì: al riconoscimento di come certe intuizioni personali trovino senso solo nel tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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