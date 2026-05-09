Masters of the Universe mostra nuove scene di una delle villain più amate del franchise

Nel mondo di Masters of the Universe sono comparsi nuovi frammenti di scena dedicate a una delle villain più riconoscibili del franchise. L’universo comprende personaggi di diversa natura, con protagonisti e antagonisti che da sempre attirano l’attenzione, anche se le attenzioni principali restano rivolte alle figure di He-Man e Skeletor. Di recente, sono state diffuse alcune immagini che ritraggono uno dei villain femminili, ampliando così il panorama narrativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’universo di Masters of the Universe è popolato da eroi e antagonisti iconici, anche se gran parte dell’attenzione finisce inevitabilmente su He-Man e Skeletor. Il nuovo reboot live-action continuerà a puntare sullo scontro tra il campione di Eternia e il suo storico nemico, ma le ultime immagini diffuse dal film ricordano che nel franchise esistono anche altri villain di altissimo livello. Tra questi spicca Evil-Lyn, protagonista di alcune nuove sequenze mostrate nel recente featurette dedicato alla pellicola. Il video promozionale, intitolato Master of the Screen, alterna immagini dal dietro le quinte a scene inedite del film. Pur non mostrando tantissimo materiale nuovo, il filmato offre uno sguardo più approfondito sull’interpretazione di Evil-Lyn e sul suo scontro con Teela.🔗 Leggi su Nerdpool.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Masters of the Universe: He-Man domina il CinemaCon – Nuove scene inedite e dettagli sul film Masters of the Universe: Skeletor guida l’esercito dei villain nel nuovo trailerL’attesa per il ritorno di He-Man e i Dominatori dell’Universo sul grande schermo sta per finire. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Masters of the Universe: nuovi poster e teaser, ma chi sono i due personaggi mai visti prima?; Masters of the Universe: 7 Funko POP da avere prima dell'uscita del film; Due nuove featurette di Masters of the Universe; È morto Roger Sweet, il designer che contribuì alla creazione di He-Man. Masters of the Universe, il nuovo teaser svela il momento trash che i fan volevano!Il nuovo spot televisivo di Masters of the Universe anticipa la scena che gli appassionati della saga speravano di vedere nel film ... cinema.everyeye.it Masters of the Universe: 7 Funko POP da avere prima dell'uscita del filmI collezionisti stanno mettendo gli occhi su 7 intriganti Funko POP dedicati a Masters of the Universe, in attesa dell'arrivo del film a giugno. everyeye.it LA BUONANOTTE LA DANNO LORENZO E LUCIANO! Sul Campo Centrale Lorenzo Musetti batte con un duplice 6-4 Giovanni Mpetshi Perricard, conquistando la decima vittoria in carriera nel Masters 1000 di Roma! Prestazione solida da parte dell'azzur x.com