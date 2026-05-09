Masters of the Universe mostra nuove scene di una delle villain più amate del franchise
Nel mondo di Masters of the Universe sono comparsi nuovi frammenti di scena dedicate a una delle villain più riconoscibili del franchise. L’universo comprende personaggi di diversa natura, con protagonisti e antagonisti che da sempre attirano l’attenzione, anche se le attenzioni principali restano rivolte alle figure di He-Man e Skeletor. Di recente, sono state diffuse alcune immagini che ritraggono uno dei villain femminili, ampliando così il panorama narrativo.
L’universo di Masters of the Universe è popolato da eroi e antagonisti iconici, anche se gran parte dell’attenzione finisce inevitabilmente su He-Man e Skeletor. Il nuovo reboot live-action continuerà a puntare sullo scontro tra il campione di Eternia e il suo storico nemico, ma le ultime immagini diffuse dal film ricordano che nel franchise esistono anche altri villain di altissimo livello. Tra questi spicca Evil-Lyn, protagonista di alcune nuove sequenze mostrate nel recente featurette dedicato alla pellicola. Il video promozionale, intitolato Master of the Screen, alterna immagini dal dietro le quinte a scene inedite del film. Pur non mostrando tantissimo materiale nuovo, il filmato offre uno sguardo più approfondito sull’interpretazione di Evil-Lyn e sul suo scontro con Teela.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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