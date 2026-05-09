Mastella lancia l’allarme sulle crepe del centrosinistra | In Campania manca una vera connessione politica
Questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione della lista “Mastella Noi di Centro”. L’evento ha assunto anche i toni di un allarme, con l’ex ministro che ha sottolineato come in Campania manchi una vera connessione politica nel centrosinistra. La discussione si è concentrata sulle criticità del quadro politico locale e sulla necessità di un allargamento della base di sostegno.
Questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione della lista “Mastella Noi di Centro” si è trasformata in qualcosa di più di un appuntamento elettorale. Sul tavolo, Clemente Mastella ha messo le crepe del centrosinistra campano, i silenzi del Partito democratico e gli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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