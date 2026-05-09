Marcolino multato a Rivoli il nuovo vocale di papà Dada è un capolavoro | Grazie sostieni il Pil
Questa volta Dada, dopo l'ennesima multa, ha deciso di fare i complimenti al figlio Marcolino, preferendo un'ironia tagliente a un marcato rimprovero. Davide Corbo, ormai per tutti Dada, ancora una volta si è trovato alle prese con una delle peripezie di Marcolino (Marco Corbo), una delle tante.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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