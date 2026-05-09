Manifestanti presidiati dalle forze dell' ordine | il video
Un gruppo di manifestanti si trova alla rotonda di via Andrea Costa, circondato e monitorato dalle forze dell'ordine. Le immagini mostrano le forze di polizia che presidiano la zona, impedendo ai contromanifestanti di muoversi liberamente. La situazione si svolge in un'area pubblica, con le persone che si trovano ferme nel luogo indicato. Nessun altro dettaglio o sviluppi sono stati comunicati nelle ultime ore.
I contromanifestanti sono fermi alla rotonda di via Andrea Costa, bloccati dalle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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