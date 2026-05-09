Malattie allergiche nei bambini sono una vera epidemia
Le malattie allergiche nei bambini sono diventate un fenomeno diffuso, con un aumento costante negli ultimi anni. Secondo uno studio condotto da esperti di pediatria, queste patologie colpiscono un numero crescente di giovani pazienti in diverse regioni. La diffusione di questi disturbi è stata riconosciuta come un problema rilevante nel settore sanitario, con impatti sulla qualità di vita e sulle pratiche mediche quotidiane.
Gian Luigi Marseglia, ordinario di pediatria all'Università di Pavia e presidente della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (SIAIP).🔗 Leggi su Quotidiano.net
Allergy Epidemic: Why Being Too Clean Is Making You Sick
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