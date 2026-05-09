Domenica 10 maggio 2026 alle 19:30 si gioca la partita tra Mainz 05 e Union Berlin, che costituisce la chiusura del turno numero 32 della Bundesliga. Le due squadre scendono in campo senza più obiettivi di classifica, dato che la stagione si avvia alla conclusione. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già resi noti prima del calcio d'inizio.

La sfida tra Mainz 05 e Union Berlin chiude di fatto il turno numero 32 di Bundesliga, e si affrontano 2 squadre che di fatto non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gli 05er hanno blindato la salvezza nel finale del Millerntor stadium, battendo il St. Pauli e portandosi a quota 37 in classifica. Missione compiuta per Fischer, ed ennesima salvezza miracolosa per un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Union Berlin (domenica 10 maggio 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mainz 05-Union Berlin (domenica 10 maggio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Mainz 05 e Union Berlin chiude di fatto il turno numero 32 di Bundesliga, e si affrontano 2 squadre che di fatto non hanno più nulla da...

Union Berlin-St. Pauli (domenica 05 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiLa domenica pasquale del ventottesimo turno di Bundesliga si apre con la sfida tra l’Union Berlin di Baumgart e il St.

Argomenti più discussi: FSV Mainz 05 – Union Berlin im TV: Anstoßzeit, Sender und Statistik; Pronostico FSV Mainz 05 - FC Union Berlin: analisi e quote; Bundesliga, l'Amburgo ospita il Friburgo nella 33esima giornata; Bayern Monaco - Heidenheim in Diretta Streaming | DAZN IT.