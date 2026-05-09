Mainz 05-Union Berlin domenica 10 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 19:30 si disputa la partita tra Mainz 05 e Union Berlin, che chiude il turno numero 32 della Bundesliga. Le due squadre sono già eliminate da ogni possibilità di classifica e non hanno più obiettivi stagionali da raggiungere. La gara si svolge in un contesto di fine campionato, con entrambe le formazioni che si presentano senza pressioni di risultato.

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La sfida tra Mainz 05 e Union Berlin chiude di fatto il turno numero 32 di Bundesliga, e si affrontano 2 squadre che di fatto non hanno più nulla da chiedere al campionato. Gli 05er hanno blindato la salvezza nel finale del Millerntor stadium, battendo il St. Pauli e portandosi a quota 37 in classifica. Missione compiuta per Fischer, ed ennesima salvezza miracolosa per un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mainz 05-Union Berlin (domenica 10 maggio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Union Berlin-St. Pauli (domenica 05 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiLa domenica pasquale del ventottesimo turno di Bundesliga si apre con la sfida tra l’Union Berlin di Baumgart e il St. Union Berlin-St. Pauli (domenica 05 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiLa domenica pasquale del ventottesimo turno di Bundesliga si apre con la sfida tra l’Union Berlin di Baumgart e il St. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Big Match Preview: Mainz 05 vs. Union Berlin; Pronostico FSV Mainz 05 - FC Union Berlin: analisi e quote; Bayern Monaco - Heidenheim in Diretta Streaming | DAZN IT; Die Top-Stats: Mainz 05 vs. Union Berlin. Startseite Regional rbb Fußball-Bundesliga: Fußball-Bundesliga: Union Berlin spielt auswärts in MainzBeim Gastspiel in Mainz trifft Union Berlin nicht nur auf seinen Ex-Trainer Urs Fischer, sondern wegen Fischer auch auf eine Mannschaft, die ganz ähnlich Fußball spielt wie sie selbst. Nur erfolgreich ... sportschau.de 33. Spieltag: 1.FSV Mainz 05 - 1.FC Union BerlinBevor wir zum eigentlichen Spieltagsthread kommen, möchte ich Danke sagen. Danke an Heidel und Bungert, die rechtzeitig die Reisleine gezogen haben und Mainz mit Fischer und den Winterneuzugängen wied ... transfermarkt.de Danilho Doekhi è pronto a cambiare aria Il difensore dell’Union Berlin partirà a parametro zero e ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui squadre sostenute dal PIF in Arabia Saudita Anche Borussia Dortmund e Leeds sono sulle sue tracce @Fa x.com