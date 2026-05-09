Madre e due figli spariti nel nulla l' ombra di un piano per vivere allo stato selvaggio

Da udinetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi nel nulla, lasciando la loro auto in via Monte Grappa a Tarcento. Le ricerche, attualmente in corso, non hanno ancora portato a risultati. Le autorità stanno effettuando controlli e verifiche per rintracciare la famiglia, che potrebbe aver scelto di vivere in modo autonomo o isolato. La vicenda resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Proseguono le ricerche, senza esito, per ritrovare la famiglia scomparsa, composta da madre e due figli adolescenti, la cui auto è stata lasciata in via Monte Grappa a Tarcento. Gli elementi a disposizione per valutare la vicenda per ora sono, a parte la vettura, un silenzio che dura dal 20.🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

[Full episode]Dia Dianggap Putra Bodoh, Ternyata Pendekar Terkuat yang Mengubah Dunia

Video [Full episode]Dia Dianggap Putra Bodoh, Ternyata Pendekar Terkuat yang Mengubah Dunia

Notizie correlate

Spariti nel nulla con quattro cani dopo una vacanza: ansia per Sonia Bottacchiari e i suoi due figliL’ultima telefonata da Tarcento, poi il silenzio assoluto: ritrovata l’auto della donna Sono giorni di angoscia e interrogativi quelli vissuti dalla...

Il giallo della madre sparita con due figli in vacanza, l’auto ritrovata e la denuncia del marito: così sono svaniti nel nulla da 17 giorniDi Sonia Bottacchiari, partita insieme ai due figli adolescenti di 14 e 16 anni e ai loro quattro cani, non si hanno più notizie da 17 giorni.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche; Madre scompare con i due figli di 14 e 16 anni, si era licenziata dal lavoro; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: Lei si è licenziata prima di partire; Madre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, ritrovata l’auto. Lei si era appena licenziata.

madre e due figliMadre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, ritrovata l’auto. Lei si era appena licenziataLa famiglia piacentina, compresi 4 cani, era partita per un campeggio il 20 aprile, ma da allora l’ex marito non ha più notizie. Potrebbero essere ancora in ... bologna.repubblica.it

madre e due figliMadre scomparsa con i figli in Friuli, il marito: Qualcuno l’ha aiutata a sparireSonia Bottacchiari scomparsa con i due figli minorenni a Tarcento. Il padre dei ragazzi: Per sparire così qualcuno l’ha aiutata ... affaritaliani.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.