Madre e due figli spariti nel nulla l' ombra di un piano per vivere allo stato selvaggio

Una madre e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi nel nulla, lasciando la loro auto in via Monte Grappa a Tarcento. Le ricerche, attualmente in corso, non hanno ancora portato a risultati. Le autorità stanno effettuando controlli e verifiche per rintracciare la famiglia, che potrebbe aver scelto di vivere in modo autonomo o isolato. La vicenda resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Proseguono le ricerche, senza esito, per ritrovare la famiglia scomparsa, composta da madre e due figli adolescenti, la cui auto è stata lasciata in via Monte Grappa a Tarcento. Gli elementi a disposizione per valutare la vicenda per ora sono, a parte la vettura, un silenzio che dura dal 20.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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[Full episode]Dia Dianggap Putra Bodoh, Ternyata Pendekar Terkuat yang Mengubah Dunia

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