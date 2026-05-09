Nella recente presentazione, si è parlato di come la camera riesca a catturare l’essenza di un attore attraverso sguardo, movimenti e la capacità di trasformare il silenzio in parola. Sono stati analizzati diversi aspetti tecnici e interpretativi, con esempi pratici che mostrano quanto questi elementi contribuiscano a comunicare emozioni e intenzioni sul set. La discussione si è concentrata sui dettagli che rendono autentica la recitazione davanti alla telecamera.

Lo sguardo, i movimenti del corpo, la capacità di dare parole al silenzio. Questi temi sono al centro de ‘L’attore davanti alla camera: dalla verità interiore all’immagine’, la masterclass che l’attore italo-tunisino Aymen Mabrouk terrà questa mattina alle 11 al cinema teatro Troisi di Nonantola, nell’ambito del Nonantola Film Festival. Spesso si dice che il teatro sia il regno del ‘più’ e il cinema quello del ‘meno’: cosa ne pensa? "Vengo dal teatro e reputo che, per fare l’attore cinematografico, si debba passare dal teatro. È il regno del ‘più’ perché è ampio, richiede gestualità marcata, mentre il cinema è ‘ristretto’ perché è un focus sul viso, occhi e bocca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mabrouk "Così la camera rivela un attore"

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