Lutto nel calcio dilettantistico d' Abruzzo | si è spento mister Piero Zuccarini aveva solo 55 anni
Una perdita improvvisa ha colpito il calcio dilettantistico in Abruzzo, in particolare nella città di Chieti. A soli 55 anni, e a un mese dal suo prossimo compleanno, si è spento Piero Zuccarini, noto come allenatore e anche come carabiniere. Fino a marzo scorso, aveva guidato la squadra del Sambuceto nel campionato regionale. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici, colleghi e appassionati di calcio locale.
Una morte prematura ha scosso la città di Chieti e il mondo del calcio dilettantistico abruzzese. All'età di 55 anni (ne avrebbe compiuti 56 il mese prossimo) è scomparso Piero Zuccarini, di Chieti, carabiniere, che fino allo scorso marzo era stato l'allenatore del Sambuceto, nel campionato di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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