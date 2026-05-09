Lutto nel calcio dilettantistico d' Abruzzo | si è spento mister Piero Zuccarini aveva solo 55 anni

Una perdita improvvisa ha colpito il calcio dilettantistico in Abruzzo, in particolare nella città di Chieti. A soli 55 anni, e a un mese dal suo prossimo compleanno, si è spento Piero Zuccarini, noto come allenatore e anche come carabiniere. Fino a marzo scorso, aveva guidato la squadra del Sambuceto nel campionato regionale. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici, colleghi e appassionati di calcio locale.

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