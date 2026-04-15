Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico fondamentale per il passaggio di petroliere provenienti da zone di produzione di energia. Nonostante le tensioni tra Iran e Stati Uniti, alcune navi riescono a transitare, mentre altre vengono bloccate o deviate. Nei mesi recenti, le autorità statunitensi hanno rafforzato la presenza militare nella regione, con portaerei, navi da guerra, caccia e droni, e circa diecimila militari. La situazione nello stretto rimane complessa e variabile.

Hormuz è chiuso, parzialmente chiuso o aperto? Perché alcune navi riescono a transitare? Quali invece vengono bloccate dall'Iran o dagli Stati Uniti? Lo Stretto chiave del commercio mondiale resta il tema cruciale di questa guerra nel Golfo. Prima il muro di Teheran, poi le nuove imposizioni di Washington. In parallelo inoltre i Paesi europei stanno elaborando un piano per una vasta coalizione di nazioni volta a favorire la libera circolazione marittima attraverso lo Stretto, prevedendo l'invio di navi sminatrici e altre unità militari. Ma il piano entrerebbe in vigore solamente al termine della guerra e potrebbe escludere gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Portaerei, navi da guerra, 100 tra caccia e droni e 10.000 militari: ma il blocco degli Usa non ferma (tutte) le petroliere a Hormuz

Notizie correlate

Portaerei, navi da guerra, 100 tra caccia e droni e 10.000 militari: ma il blocco Usa non ferma (tutte) le petroliere a HormuzHormuz è chiusom parzialmente chiuso o aperto? Perché alcune navi riescono a transitare? Quali invece vengono bloccate dall'Iran o dagli Stati Uniti?...

Hormuz, si rischia una guerra in mare? Le sei navi militari Usa e i marines per imporre il blocco ai porti iraniani«Abbiamo il migliore, il più sofisticato equipaggiamento di sminamento del mondo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hormuz, quanti (e quali) navi Usa per il blocco: due portaerei, 6 cacciatorpediniere, dragamine e squadre d'abbordaggio; USS Gerald R. Ford: la portaerei più grande e costosa del mondo; Navi da guerra Usa attraversano Hormuz durante i colloqui di pace, l'Iran accusa violano la tregua; Hormuz, comincia blocco Usa: Iran vuole accordo dice Trump.

Portaerei, navi da guerra, 100 tra caccia e droni e 10.000 militari: ma il blocco Usa non ferma (tutte) le petroliere a HormuzHormuz è chiusom parzialmente chiuso o aperto? Perché alcune navi riescono a transitare? Quali invece vengono bloccate dall'Iran o dagli Stati Uniti? Lo Stretto chiave ... ilmattino.it

USS Gerald R. Ford: la portaerei più grande e costosa del mondoLa USS Gerald R. Ford (CVN-78) è la portaerei più costosa mai costruita: 13,3 miliardi di dollari, 333 metri di lunghezza, propulsione nucleare e un sistema di catapulte elettromagnetiche che ha impie ... nauticareport.it

Portaerei, navi da guerra, 100 tra caccia e droni e 10.000 militari: ma il blocco Usa non ferma (tutte) le petroliere a Hormuz - facebook.com facebook

Medio Oriente: la portaerei Uss Gerald R. Ford partita dalla Croazia dopo le riparazioni x.com