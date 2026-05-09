Lunedì a Trento l' ultimo saluto a Giampaolo Pedrotti

Lunedì alle 9 si terranno i funerali di Giampaolo Pedrotti al cimitero di Trento. Pedrotti, noto come capo ufficio stampa della Provincia, è deceduto il 7 maggio all’età di 61 anni. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle procedure e senza ulteriori dettagli riguardanti i partecipanti. La salma sarà accompagnata fino alla sepoltura in un giorno lavorativo.

Si svolgeranno lunedì alle 9 al cimitero di Trento i funerali di Giampaolo Pedrotti, storico capo ufficio stampa della Provincia, scomparso lo scorso 7 maggio all’età di 61 anni. La camera ardente è invece stata aperta ieri, venerdì 8 maggio, dalle 15:30.Silenzio stampa e ricordi commossi“Su.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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