Lucca corona d’alloro a San Concordio | 55 anni dopo il tragico evento

A 55 anni dal tragico evento, nel quartiere San Concordio a Lucca è stata deposta una corona d’alloro in memoria di un italiano ucciso dalle Brigate Rosse. La cerimonia si è svolta nel cuore del quartiere, alla presenza di familiari e cittadini. La commemorazione ha ricordato il momento in cui l’uomo perse la vita in un attentato avvenuto nel maggio di molti anni fa.

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? Punti chiave Chi era l'italiano ucciso dalle Brigate Rosse in quel tragico maggio?. Come si è svolta la cerimonia nel cuore del quartiere San Concordio?. Perché il Comune ha scelto proprio Piazza Aldo Moro per il tributo?. Cosa significa per i residenti mantenere vivo questo legame con la storia?.? In Breve Assessore Simona Testaferrata ha presenziato alla cerimonia in piazza Aldo Moro.. Evento celebrativo per i 55 giorni di prigionia subiti dalla vittima.. Deposizione corona d'alloro presso il monumento alle vittime delle Brigate Rosse.. Riflessioni sulla memoria storica tra i vicoli del quartiere di San Concordio.. L’assessore Simona Testaferrata ha partecipato stamattina, 9 maggio 2026, alla cerimonia in piazza Aldo Moro a San Concordio per commemorare le vittime del terrorismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, corona d’alloro a San Concordio: 55 anni dopo il tragico evento ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lucca: nuova rotatoria a San Concordio, ecco i limiti al trafficoIl Comune di Lucca ha disposto una serie di variazioni alla circolazione stradale a San Concordio per permettere la costruzione di una nuova... Fosse Ardeatine, Mattarella depone la corona d'alloro: il dovere di non dimenticareDopo l’applauso all’ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , seguito dal picchetto d’onore, il capo dello Stato ha deposto una...