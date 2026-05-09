L’Italia sta affrontando una crescente sfida nel garantire assistenza agli anziani non autosufficienti, con un invecchiamento della popolazione che rende questa questione sempre più pressante. La discussione pubblica si concentra sulla necessità di riformare il sistema di assistenza, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia rapidamente. La questione riguarda anche la sostenibilità dei servizi e le modalità di intervento più efficaci.

Roma, 9 maggio 2026 – L'Italia che invecchia non può più permettersi di considerare la cura degli anziani non autosufficienti come un affare quasi esclusivamente familiare. La questione non è se il privato debba entrare nella Long Term Care, ma con quali regole, garanzie e obiettivi pubblici. È questo il nodo del contributo pubblicato da Percorsi di Secondo Welfare, “Il finanziamento pubblico-privato nella Long Term Care: Italia e Portogallo a confronto”, firmato da Celestina Valeria De Tommaso, Alessia Borromeo e Franca Maino. Il contributo nasce da una ricerca internazionale condotta da Percorsi di Secondo Welfare per IILA – Organizzazione internazionale italo-latina americana, nell’ambito del programma europeo Inclusive Societies, sui modelli di finanziamento misto in Francia, Spagna, Italia e Portogallo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Long term care, la cura degli anziani non regge senza un nuovo patto pubblico-privato

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