Recentemente è stato presentato un nuovo prodotto per la cura della pelle: un olio secco botanico con una texture satinata, pensato come alternativa alla crema idratante tradizionale. La sua formulazione combina ingredienti naturali e si applica facilmente, offrendo una sensazione di leggerezza sulla pelle. La novità si inserisce in un settore in continua evoluzione, dove si cercano soluzioni che rispettino l’aspetto naturale e la tridimensionalità della pelle.

Life&People.it L’estetica della pelle nuda possiede una precisa architettura, una tridimensionalità che la cosmetica moderna ha imparato a scolpire, spesso proprio attraverso la luce. L’obiettivo delle nuove tendenze rifugge sempre più spesso l’idea di coprire e mascherare il corpo con artifici visivi che spesso soffocano la figura, cercando piuttosto di rivelare un’intrinseca luminosità della pelle, quasi cinematografica. Le creme tradizionali, spesso corpose, difficili da spalmare e lente nell’assorbimento sono infatti oggi sostituite da formulazioni fluide che permettono al corpo di apparire nutrito ed allo stesso tempo raggiante. L’ olio secco botanico subentra nella routine di bellezza quotidiana in questa stagione di mezzo, ad offrire un’applicazione ad una pelle altrimenti secca che favorisce una luminosità naturale.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’olio secco botanico: la texture satinata che sostituisce la crema idratante

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