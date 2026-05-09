LIVE Italia-Inghilterra Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | cresce l’attesa al ‘Lanfranchi’ di Parma

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al ‘Lanfranchi’ di Parma si sta disputando l’incontro tra Italia e Inghilterra nel torneo Sei Nazioni femminile di rugby 2026. La partita è seguita in diretta, con i tifosi presenti che attendono con entusiasmo gli sviluppi del match. Alle 14.48, il coach inglese ha annunciato le scelte della formazione, mentre i giocatori italiani cercano di reagire alle strategie avversarie. La gara prosegue con intensità, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

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14.52 L’ultima partita giocata dalle azzurre qui a Parma è stata la netta vittoria di due settimane fa con la Scozia, con il punteggio di 41-14. 14.48 Il CT inglese John Mitchell, invece, ha scelte queste quindici giocatrici per questo match: 1 Kelsey Clifford, 2 Amy Cokayne, 3 Maud Muir, 4 Abi Burton, 5 Delaney Burns, 6 Demelza Short, 7 Marlie Packer, 8 Haineala Lutui, 9 Lucy Packer, 10 Zoe Harrison, 11 Ellie Kildunne, 12 Helena Rowland, 13 Megan Jones, 14 Mia Venner, 15 Emma Sing. Nella giornata di oggi è arrivata la defezione di Maddie Feaunati per un problema alla gamba, sostituita da Lutui. 14.44 Questa la formazione scelta dal CT...🔗 Leggi su Oasport.it

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