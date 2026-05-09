LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | via alla corsa

Oggi si svolge una tappa del Giro d’Italia 2026, con gli appassionati che possono seguirla in diretta. La corsa è partita questa mattina e i ciclisti stanno affrontando le strade italiane sotto l’occhio attento degli spettatori. Tra i partecipanti, Giulio Ciccone, della squadra Lidl-Trek, si distingue per le sue capacità in volata, anche se per vincere necessità di una selezione significativa. La classifica generale viene aggiornata man mano che i corridori avanzano lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:00 Giulio Ciccone della Lidl-Trek ha buone doti in volata, ma per affermarsi ha bisogno di una selezione importante. 10:57 In casa Italia possono nutrire concrete speranze di un ruolo da protagonisti Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla e Christian Scaroni della XDS Astana Team che potrebbe provare ad anticipare nel tentativo di portar via un drappello con cui giocarsi il successo in uno sprint ristretto. 10:54 Tra i profili da attenzionare rientra il neozelandese Corbin Strong della NSN Cycling Team, corridore che forse è il più veloce tra quelli in grado di resistere sull’ultimo GPM.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica in Campania: il percorso completo fino a Piazza Plebiscito Notizie correlate LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas risponde a Lipowitz. Vauquelin in testa alla corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 Lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG tenta la sortita. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si parte alle 10:50CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 10:45 Le prime difficoltà saranno Byala Pass (7.7 km al 4.6% di ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI 16.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it Arriva la seconda tappa del Giro d'Italia 109 sul suolo della Bulgaria x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit