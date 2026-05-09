LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i due fuggitivi insistono nella loro azione

Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con i due corridori in fuga che continuano a mantenere il loro vantaggio. La corsa è in corso e le squadre sono impegnate nel tentativo di riprendere i fuggitivi. La classifica generale aggiornata si può consultare sulla piattaforma dedicata alla gara. Tra i partecipanti figura anche un ciclista con nove presenze al Giro, che oggi si trova in corsa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12:50 Mirco Maestri, nella sua carriera, ha partecipato a nove Giri d’Italia. 12:47 Nel finale di gara potrebbe ulteriormente complicare la situazione l’arrivo della pioggia. 12:44 Il vantaggio dei due fuggitivi, all’ultimo rilevamento, è di 5’27”. 12:41 Mancano poco più di 160 chilometri alla conclusione. 12:38 Lo slovacco Lukas Kubis della Unibet Rose Rockets, con 25, è il corridore con il maggio numero di giorni di gara in Bulgaria nel corso della sua carriera. 12:35 Il gruppo continua a controllare l’azione dei due battistrada. La corsa si scalderà con l’inizio delle salite? 12:31 Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta sono sempre al comando della gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i due fuggitivi insistono nella loro azione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi proseguono nella loro azione, più di 100 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa deve ancora entrare nel vivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 12:47 Nel finale di gara potrebbe ulteriormente complicare la ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI 16.42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it Giro d'Italia (@giroditalia) / Posts / X x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit