Alle 15 si svolge la partita tra Cagliari e Udinese all'Unipol Domus. La squadra ospite, guidata da Runjaic, torna in campo con Davis disponibile dopo un infortunio. Pisacane, invece, punta su Mendy per la formazione titolare. La gara rappresenta un appuntamento importante nel campionato, con entrambe le formazioni che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica.

(3-5-2) Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa (4-3-2-1) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy L'arbitro della gara sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Gli assistenti saranno Scatragli e Trinchieri, quarto uomo Turrini. Al VAR Di Paolo, AVAR Cosso. La partita tra Cagliari e Udinese di sabato alle ore 15:00 è un'esclusiva Dazn.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Cagliari-Udinese: Runjaic ritrova Davis, Pisacane punta su Mendy

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XI CAGLIARI: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy XI UDINESE: Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. #SerieA 15:00 x.com

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