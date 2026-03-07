LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese le ultime | Palladino punta su Krstovic Runjaic con Zaniolo-Davis

Alle 18 si gioca la partita tra Atalanta e Udinese, con Palladino che sceglie Krstovic come punta centrale mentre Runjaic schiera Zaniolo e Davis. La squadra bergamasca cerca una vittoria dopo la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio in Coppa Italia, mentre l’Udinese si prepara a affrontare l’incontro per migliorare la propria posizione in classifica. La gara si svolge allo stadio di Bergamo.

(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis. All. Runjaic (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou. Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, K. Sulemana; Kristovic. All. Palladino Atalanta-Udinese si è giocata 73 volte: 28 vittorie Udinese, 23 pareggi, 22 vittorie Atalanta. L’Udinese ha vinto la gara d’andata per 1-0 a novembre. Antonio Rapuano della sezione di Rimini è il fischietto designato per Atalanta-Udinese. I suoi assistenti saranno Alessandro Costanzo di Orvieto e Vito Mastrodonato di Molfetta. Il IV ufficiale scelto è Maria Sole Ferrieri Caputi, al Var è pronta la coppia formata da Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Prato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

