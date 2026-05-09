L'isola di Robinson Crusoe nasconde un tesoro miliardario di 300 anni | riparte la caccia più famosa del mondo

Al largo delle coste cilene si trova l’isola di Robinson Crusoe, nota anche per l’attività di un ricercatore che da più di tre decenni cerca un tesoro nascosto risalente al XVIII secolo. La vicenda coinvolge un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla caccia di un bottino che si stima valga circa 300 anni di storia. La ricerca continua, attirando l’attenzione di appassionati e storici.

Al largo delle coste del Cile si trova l'Isola di Robinson Crusoe, dove da oltre 30 anni lo storico Bernard Keiser cerca un misterioso tesoro risalente al XVIII secolo. Dopo che diverse proteste ambientali avevano bloccato le ricerche, da ottobre gli scavi potranno riprendere, anche se seguendo delle regole rigide per tutelare l'ambiente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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