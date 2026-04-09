L'isola più bella del mondo si trova nello Stretto di Hormuz | ha spiagge rosse e una valle arcobaleno

Un'isola situata nello Stretto di Hormuz è stata definita la più bella al mondo, grazie alle sue caratteristiche naturali uniche. Le sue spiagge sono di colore rosso, accompagnate da grotte di sale e valli che mostrano una varietà di colori. La località attira visitatori per le sue formazioni geologiche particolari e i paesaggi suggestivi, rendendola una meta rinomata nel panorama turistico internazionale.

Qual è l'isola più bella al mondo? L'isola di Hormuz con le sue spiagge rosse, le sue suggestive grotte di sale e le sue incantevoli valli arcobaleno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MEDIO ORIENTE | Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. Lo riferisce l'emittente iraniana Press Tv. #ANSA - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com