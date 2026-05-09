L'Inter ha ottenuto una vittoria netta in trasferta contro la Lazio, con il punteggio di 3-0. La partita si è giocata a Roma il 9 maggio 2026 e ha visto i nerazzurri dominare sul campo. Dopo aver già conquistato lo Scudetto la settimana precedente, la squadra di Christian Chivu ha affrontato la match senza distrazioni, centrando un risultato convincente.

Roma, 9 maggio 2026 - L'Inter non si distrae. Dopo aver vinto aritmeticamente lo Scudetto settimana scorsa, la squadra di Christian Chivu ha approcciato la settimana della finale di Coppa Italia come meglio non avrebbe potuto. Vittoria netta e incontrovertibile all'Olimpico contro la Lazio di Sarri per 0-3 nell'anticipo del sabato della trentaseiesima giornata. Lautaro Martinez ha guidato la truppa con leadership e intensità, spalancando le porte al successo con il gol iniziale e con l'assist per il pregevole sinistro di Sucic, ad aprire e chiudere in primo tempo sontuoso. Nella ripresa il tris di Mkhitaryan. Ora la finale di Coppa Italia mercoledì sempre all'Olimpico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'Inter viaggia sul velluto, netto successo a Roma: Lazio sconfitta 0-3

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: L'Inter viaggia sul velluto, Genoa sconfitto 2-0 con Dimarco e Calhanoglu

Inter Women Lazio, manita nerazzurra in Serie A: Piovani travolge le biancocelesti con un netto 5-2di Lorenzo VezzaroInter Women Lazio, prestazione devastante delle nerazzurre: la squadra di Piovani cala il pokerissimo e ritrova i tre punti L’Inter...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Lautaro, cuore di Capitano: un viaggio nella Storia; L'altro scudetto di Oaktree: secondo utile di fila. Viaggio nel bilancio dell’Inter; TG5: L'Inter è Campione d'Italia Video; Inter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurro.

L'Inter non sbaglia più: 3-0 al Cagliari e vola a +12 sul NapoliIl secondo anticipo della 33esima giornata della Serie A 2025/2026 vede l'Inter imporsi in casa a San Siro per 3-0 contro un Cagliari che si è spento troppo presto e che ha subito in 5 minuti il ... calciomercato.com

L'Inter non sbaglia più: 3-0 al Cagliari e vola a +12 sul NapoliIl secondo anticipo della 33esima giornata della Serie A 2025/2026 vede l'Inter (già aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League in virtù della sconfitta del Como a Sassuolo) imporsi in ... calciomercato.com

RINNOVO PER AUSILIO Come riferito da Sportitalia, in casa Inter si viaggia verso un'unica direzione: scacciare via i dubbi legati alla continuità dello staff dirigenziale Per questo motivo, è in programma il prolungamento contrattuale di Ausilio #SpazioIn x.com

L'Inter post-calciopoli era più forte di quella del triplete reddit