L' importanza della comunicazione nelle cure palliative | quando l' uso delle parole corrette diventa imprescindibile

Ad Ancona si è tenuto ieri un evento dedicato alla comunicazione nelle cure palliative, ospitato nella Sala Consiliare di Palazzo del Popolo. L’incontro, intitolato “La comunicazione come cura: una sfida umana e professionale nelle cure palliative”, è stato promosso dalla società di psicologia ospedaliera dell’azienda ospedaliera universitaria delle Marche. La giornata ha coinvolto professionisti e operatori del settore interessati a approfondire il ruolo delle parole nel rapporto con i pazienti.

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ANCONA – Ad Ancona, nella Sala Consiliare di Palazzo del Popolo, si è svolto ieri, venerdì 8 maggio, “La comunicazione come cura: una sfida umana e professionale nelle cure palliative”, promosso dalla Sosd di Psicologia ospedaliera dell’Azienda ospedaliera universitari delle Marche e diretta.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Realtà virtuale per ridurre dolore e ansia: l’innovazione nelle cure palliative di NovaraLa realtà virtuale smette di essere un semplice intrattenimento e diventa uno strumento clinico all'interno dell'ospedale Maggiore della Carità di...