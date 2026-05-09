Liguria e Piemonte hanno annunciato una collaborazione per promuovere le Antiche Vie del Sale, un percorso storico che attraversa le due regioni. L’obiettivo è valorizzare il turismo lungo le vie che collegano le montagne al mare, con interventi che includono anche l’uso di strumenti digitali per facilitare l’orientamento dei visitatori. Le iniziative prevedono interventi di miglioramento dei sentieri e la creazione di piattaforme online dedicate.

? Domande chiave Come cambierà il turismo tra le vette alpine e il mare?. Quali nuovi strumenti digitali guideranno i trekker lungo i sentieri?. Perché l'Alta Via del Sale è diventata un modello europeo?. Come verranno gestiti i flussi turistici nei piccoli borghi isolati?.? In Breve Rete coinvolge 25 comuni con 426 km di sentieri mappati.. Oltre 16 mila presenze registrate in 14 mesi tramite 35 eventi.. Investiti 237 mila euro tra fondazioni nazionali e cofinanziamenti territoriali.. App digitale sviluppata con il Politecnico di Torino per trekking e cicloturismo.. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l’omologo piemontese Paolo Bongioanni si sono incontrati ieri, 8 maggio, a Roccaforte Mondovì per definire il futuro delle antiche vie del sale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria e Piemonte: uniti per rilanciare le Antiche Vie del Sale

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Diario di un viaggio attraverso le antiche vie del GarganoIl Gargano appare, ancora oggi, come un’isola dentro la terraferma: il mare Adriatico lo cinge a nord e a est, i fiumi Fortore e Candelaro lo...

Piemonte, Lombardia e Liguria inseguono le Olimpiadi estiveAGI - Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l'avvio di un percorso congiunto volto a...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Strade del mare, al via il calendario di trekking e teatro tra i borghi dell’entroterra ligure: si parte da Garlenda.

Alleanza Liguria-Piemonte per promuovere le antiche vie del saleLe Regioni Liguria e Piemonte sono al lavoro per una promozione condivisa, dello sviluppo del turismo outdoor e della valorizzazione culturale e ambientale dei territori attraversati dalle storiche vi ... ansa.it

Antiche Vie del Sale, Bongioanni a Roccaforte Mondovì per la valorizzazioneGli assessori al Turismo di Piemonte e Liguria, Paolo Bongioanni e Luca Lombardi, si sono incontrati a Roccaforte Mondovì nell'ottica di valorizzare congiuntamente le Antiche Vie del Sale, che un temp ... ansa.it