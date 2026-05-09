Libri da salvare tra amore e integrazione
Da martedì e fino al 24 maggio, nella piazza principale di Codogno, si tiene l’evento culturale e solidale “Un libro per amore”. La manifestazione si svolge sotto la Loggia di piazza XX Settembre e richiama appassionati di lettura e sostenitori di iniziative benefiche. L’evento propone una vasta selezione di libri, con l’obiettivo di promuovere la lettura e il valore della solidarietà tra i partecipanti.
CODOGNO (Lodi) Da martedì al 24 maggio sotto la Loggia di piazza XX Settembre torna a Codogno uno degli appuntamenti culturali e solidali più apprezzati: “Un libro per amore“. È l’iniziativa promossa dagli “Amici della via Roma e Centro“ e dal “Gruppo Volontari Amicizia“ con il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva della Cooperativa Amicizia. Nata il 17 aprile 2004, la manifestazione è diventata negli anni molto più di una semplice raccolta di libri usati. Oggi rappresenta un progetto di inclusione sociale, recupero culturale e valorizzazione del territorio, capace di coinvolgere cittadini, commercianti, artigiani, Pro loco, biblioteca civica, associazioni e volontari in una grande rete di collaborazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Vedete questa scrivania È coperta da libri che vanno da inizio 800 a fine novecento sia in italiano che in francese e da Ex libris. Devo liberarla perché il mio antro di strega ha bisogno di lavori. Pian piano farò foto e li metterò in adozione. Mi date una mano x.com
Salve,qualcuno ha da consigliarmi libri sui lupi mannari grazie mille facebook
Sono l’unico che vorrebbe leggere molti libri ma il mio span dell’attenzione non lo permette reddit