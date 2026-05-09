libri da salvare tra amore e integrazione

Da martedì e fino al 24 maggio, nella piazza principale di Codogno, si tiene l’evento culturale e solidale “Un libro per amore”. La manifestazione si svolge sotto la Loggia di piazza XX Settembre e richiama appassionati di lettura e sostenitori di iniziative benefiche. L’evento propone una vasta selezione di libri, con l’obiettivo di promuovere la lettura e il valore della solidarietà tra i partecipanti.

CODOGNO (Lodi) Da martedì al 24 maggio sotto la Loggia di piazza XX Settembre torna a Codogno uno degli appuntamenti culturali e solidali più apprezzati: “Un libro per amore“. È l’iniziativa promossa dagli “Amici della via Roma e Centro“ e dal “Gruppo Volontari Amicizia“ con il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva della Cooperativa Amicizia. Nata il 17 aprile 2004, la manifestazione è diventata negli anni molto più di una semplice raccolta di libri usati. Oggi rappresenta un progetto di inclusione sociale, recupero culturale e valorizzazione del territorio, capace di coinvolgere cittadini, commercianti, artigiani, Pro loco, biblioteca civica, associazioni e volontari in una grande rete di collaborazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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