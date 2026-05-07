Gli angeli dei libri 60 anni dopo Trentamila opuscoli da salvare Task force di studenti e cittadini

Sei volontari, tra studenti e cittadini, si sono uniti in una task force per recuperare oltre 30 mila opuscoli e documenti storici. Questo gruppo si ispira agli Angeli del Fango, che nel 1966 intervennero a Firenze dopo l’alluvione per salvare il patrimonio culturale. Da allora, la collaborazione tra volontari e cittadini si è rafforzata, portando alla tutela di numerosi pezzi di memoria locale.

Prima gli Angeli del Fango – arrivati nel 1966 da tutto il mondo per salvaguardare l’immenso patrimonio di Firenze dopo l’alluvione -, ora un gruppo di volontari tra cittadini e studenti che si ritrovano nel nome della cooperazione per recuperare oltre 30.000 volumi ancora inaccessibili. La ferita dell’alluvione a Firenze porta ancora conseguenze e una di queste è che migliaia di miscellanee – opuscoli, alcuni rari – devono essere identificate e ricollocate. Così mentre la città si prepara per il 60esimo anniversario, la Biblioteca nazionale centrale ha creato un progetto interessante che coinvolge anche il liceo classico Michelangiolo, il Comune di Firenze e la biblioteca Canova Isolotto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli angeli dei libri, 60 anni dopo. Trentamila opuscoli da salvare. Task force di studenti e cittadini Notizie correlate Task force per salvare il Cinema VittoriaUn tavolo per salvare dalla chiusura, annunciata dal parroco per il 31 maggio prossimo, il Cinema Vittoria di Loiano: questo quanto stabilito nel... Leggi anche: Task force per riportare a casa gli italiani