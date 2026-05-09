L' ex Ciofani | Frosinone e Alvini super Io Politano Donnarumma vi svelo i miei gol più belli

L'ex calciatore del Frosinone ha espresso entusiasmo per la promozione in Serie A della squadra, elogiando il lavoro del presidente Stirpe. Ha commentato anche le prestazioni di alcuni suoi ex compagni, tra cui Politano e Donnarumma, e ha condiviso dettagli sui suoi gol più memorabili. Inoltre, ha elogiato la prestazione di Alvini e il suo staff, sottolineando come siano stati determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui