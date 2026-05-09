L' ex Ciofani | Frosinone e Alvini super Io Politano Donnarumma vi svelo i miei gol più belli
L'ex calciatore del Frosinone ha espresso entusiasmo per la promozione in Serie A della squadra, elogiando il lavoro del presidente Stirpe. Ha commentato anche le prestazioni di alcuni suoi ex compagni, tra cui Politano e Donnarumma, e ha condiviso dettagli sui suoi gol più memorabili. Inoltre, ha elogiato la prestazione di Alvini e il suo staff, sottolineando come siano stati determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo.
“Nell’epoca del falso nueve noi abbiamo il vero nove”. A Frosinone celebrarono così Daniel Ciofani e i suoi gol che erano valsi la Serie A, undici anni fa. Mandando avanti veloce il nastro, riecco i ciociari al piano di sopra. E la loro ex bandiera ad applaudire: “Un campionato straordinario, il loro. Sono partiti in sordina e con aspettative iniziali non esagerate, ma hanno mostrato energia e salute per poi andarsi a prendere la Serie A”.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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