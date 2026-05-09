Lega contro l’assessora Sansavini | Disabili più spese per le famiglie Ma Forza Italia elogia i risultati

Una discussione acceso si è acceso all’interno della maggioranza locale riguardo ai servizi destinati alle persone con disabilità. La Lega ha criticato l’assessora responsabile, affermando che le famiglie devono affrontare spese maggiori. Sul fronte opposto, Forza Italia ha invece elogiato i risultati ottenuti. La polemica si concentra sulle modalità di gestione e sui costi dei servizi, creando tensioni tra i rappresentanti politici coinvolti.

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