Lega contro l’assessora Sansavini | Disabili più spese per le famiglie Ma Forza Italia elogia i risultati
Una discussione acceso si è acceso all’interno della maggioranza locale riguardo ai servizi destinati alle persone con disabilità. La Lega ha criticato l’assessora responsabile, affermando che le famiglie devono affrontare spese maggiori. Sul fronte opposto, Forza Italia ha invece elogiato i risultati ottenuti. La polemica si concentra sulle modalità di gestione e sui costi dei servizi, creando tensioni tra i rappresentanti politici coinvolti.
Si apre un fronte polemico tutto interno alla maggioranza forlivese sulla gestione dei servizi per la disabilità, tra la soddisfazione per l’avvio di nuovi percorsi e i forti timori legati ai costi. Al centro dello scontro c’è la proposta di revisione del regolamento e il relativo aumento delle quote di compartecipazione alla spesa per le famiglie, presentato nei giorni scorsi dall’assessora al welfare Angelica Sansavini. Una linea che non piace affatto alla Lega. I consiglieri Albert Bentivogli (capogruppo) e Marco Catalano hanno deciso di uscire allo scoperto con una nota dai toni critici, chiedendo riflessione e dati trasparenti. "Prima...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Il Consiglio Comunale ha approvato 12 delibere. Via libera anche a due ordini del giorno; Lega contro l’assessora Sansavini: Disabili, più spese per le famiglie. Ma Forza Italia elogia i risultati; Dopo il referendum le coalizioni alla prova delle città; Amministrative, 20 capoluoghi al voto: il centrosinistra scommette su Venezia, il centrodestra su Reggio Calabria.
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