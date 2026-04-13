Francesca Losi la candidata sindaca a Lecco accusata di aver aggredito la moglie di Roberto Castelli | Spinta contro il letto e il comodino

Francesca Losi, candidata sindaca a Lecco, è stata accusata di aver aggredito la moglie di Roberto Castelli. Secondo le accuse, avrebbe spinto la donna con forza contro l’angolo del letto e contro il comodino. L’incidente sarebbe avvenuto durante un episodio verificatosi nel corso di una discussione. La questura ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto. La candidata ha negato ogni accusa e ha dichiarato di non aver mai aggredito nessuno.

L'avrebbe spinta "con forza contro l'angolo chiuso del letto" e contro "il comodino". È l'accusa contestata alla consigliera comunale di Pontida (Bergamo) e candidata sindaca a Lecco, Francesca Losi, imputata per lesioni ai danni di Sara Fumagalli, moglie dell'ex storico esponente della Lega ed ex ministro della Giustizia Roberto Castelli, ora segretario federale del Partito Popolare del Nord, da lui fondato. Per Losi, che è candidata come prima cittadina nelle elezioni di maggio a Lecco per lo stesso Partito Popolare del Nord di cui è anche vicesegretaria federale, si aprirà per quell'imputazione un procedimento davanti al giudice di pace di Bergamo il prossimo 30 giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Francesca Losi, la candidata sindaca a Lecco accusata di aver aggredito la moglie di Roberto Castelli: “Spinta contro il letto e il comodino” Lecco, alla sfida per la corsa a sindaco si unisce Francesca Losi: quarta candidata, unica donna e sponsorizzata da Bodega e CastelliLecco, 5 febbraio 2026 – Quattro candidati per una poltrona, quella di sindaco di Lecco. Elezioni Lecco 2026, si candida Francesca Losi: il Partito Popolare del Nord è in corsaLa consigliera comunale di Pontida e vice segretario federale del partito fondato da Castelli annuncia la candidatura. Argomenti più discussi: Parcheggio moto a Lecco, Losi: Piazza Affari vuota e centro più deserto; Lecco, opposizione all’attacco di Gattinoni: Programma disatteso e comunicazione furba; Tabernacolo dei Bravi, Losi: Non può ospitare opere temporanee di chissà chi; Tabernacolo dei Bravi, Sacchi: Opere autorizzate dalla Soprintendenza. Articolo da Monza Today : "UN INSULTO A CHI LAVORA": FRANCESCA LOSI SUL BLOCCO DEL BESANINO Il Partito Popolare del Nord alza la voce contro lo stop di un anno (dal 7 settembre 2026) della tratta Triuggio-Villasanta. Francesca Losi (candidata - facebook.com facebook