Lecce Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Sabato 9 maggio 2026 alle 20:45 si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce la partita tra la squadra locale e la Juventus, valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le formazioni probabili che saranno annunciate nelle ore precedenti l'inizio del match.

Lecce Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. LECCE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 9 maggio 2026, alle ore 20,45 Lecce e Juventus scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Lecce Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Lecce e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Udinese-Juventus 0-1: gol e highlights | Serie A

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