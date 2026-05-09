Nella penultima giornata di campionato, Lecce e Juventus si preparano alla sfida con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la salvezza e la classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre. La sfida si gioca in un contesto di grande pressione, con le due formazioni impegnate a migliorare la propria posizione in classifica.

La salvezza e la Serie A, obiettivi sul tavolo di Lecce e Juventus. Chi ci arriva prima e come ci arriva? Via alle danze, alla terzultima giornata. Il Lecce di Eusebio Di Francesco in caso di pareggio andrebbe a +5 sulla Cremonese per una notte (domani gioca in casa contro il Pisa) e in caso di vittoria a +7. La Juventus di Luciano Spalletti, invece, si ritrova davanti probabilmente l'ostacolo più grosso, da qui alla fine, per la Champions League. L'obiettivo è tenere a distanza la Roma e il Como. Lecce-Juventus diretta 18.35 Le ultime: nel Lecce dovrebbe essere ancora 4-2-3-1 con Cheddira davanti. In dubbio Veiga in difesa sulla destra.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce-Juventus diretta: DiFra punta all'allungo salvezza. Le formazioni ufficiali

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Juventus Lecce rigore David la reazione di Francesco Oppini

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