Diretta gol Serie A LIVE | Como Lecce 3-1 quanti gol al Sinigaglia!

Nella partita tra Como e Lecce, il risultato finale è di 3-1 a favore dei padroni di casa. Si tratta di una delle sfide della 27esima giornata di Serie A trasmessa in diretta, con aggiornamenti sui gol, il tabellino e le principali azioni della partita. La cronaca live e la moviola sono disponibili per seguire passo dopo passo quanto accaduto al Sinigaglia.

Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 0-0, Gaetano vicino al gol! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Espulso Di FrancescoDiretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-0, gol di Vlasic! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Fine primo tempoDiretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

A sorpresa passa il Lecce a Como grazie all'incornata di testa di Coulibaly 1-0 per gli ospiti - facebook.com facebook