Lecce-Juve Spalletti esclude due big | le ultimissime

Nelle ultime ore prima della partita tra Lecce e Juventus, l'allenatore della squadra ospite ha deciso di non convocare due giocatori chiave. La scelta è stata comunicata ufficialmente e si aggiunge a un clima di attesa e incertezza in vista della sfida. La decisione modifica la formazione prevista e crea aspettative sul possibile andamento della partita.

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Colpo di scena alla Continassa a poche ore dalla gara contro il Lecce: Spalletti è pronto a sorprendere tutti. Cresce l’attesa in casa Juventus in vista del match odierno contro il Lecce, in programma alle 20:45 e valido per la 36esima giornata di Serie A. Il pari interno contro l’Hellas Verona brucia ancora e i bianconeri non possono più permettersi passi falsi se non vogliono compromettere la corsa al quarta posto che significa qualificazione in Champions League. Thuram e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Per l’occasione, Luciano Spalletti pensa a due clamorose esclusioni: quasi sicuramente, infatti, Thuram e Yildiz si accomoderanno almeno inizialmente in panchina in virtù delle non perfette condizioni fisiche.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lecce-Juve, Spalletti esclude due big: le ultimissime ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A Notizie correlate Juve, Spalletti fa fuori un big: le ultimissime in vista del PisaLe ultimissime in vista della gara di questa sera tra Juventus e Pisa: si va verso due clamorose bocciature. Ultimissime Juve LIVE: i convocati per la trasferta di Lecce, Spalletti parla in conferenzadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spalletti prima di Lecce-Juventus: Non si può stravolgere una squadra e molti resteranno, non carichiamo Vlahovic di troppe responsabilità; Juventus, Spalletti crede in una reazione dei suoi giocatori e non esclude la titolarità di Vlahovic; Spalletti: Abbiamo tutto nelle nostre mani, col Lecce servirà coraggio; Calciomercato Juventus, anche Rejinders nel mirino: i desideri di Spalletti. Lecce Juve, Spalletti ritrova finalmente l’assetto tattico ideale sognato fin dal primo giorno dopo il lunghissimo stop di VlahovicLecce Juve, Spalletti ritrova finalmente l'assetto tattico ideale sognato fin dal primo giorno dopo il lunghissimo stop di Vlahovic ... juventusnews24.com Sky Sport | Lecce-Juventus, Yildiz e Thuram a rischio panchina: l’undici provato da SpallettiLecce Juventus - Occhio a possibili cambiamenti dell'ultim'ora nella formazione della Juventus, che nella serata ... fantamaster.it #Juventus, #Spalletti non può sbagliare a #Lecce con #Vlahovic: #ChampionsLeague vitale per il #calciomercato, cifre e nomi da #Juve #LecceJuventus #LecceJuve calciomercato.com/liste/juventus… x.com Serie A leader on each matchday. Napoli, Juve, Milan, Roma e infine Inter reddit