Stasera alle 20, allo stadio, si gioca la partita tra Lecce e Juventus. La sfida vede i bianconeri impegnati a mantenere il quarto posto in classifica, mentre i giallorossi cercano di conquistare punti in casa. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky, Dazn o NOW, permettendo agli appassionati di seguirla in tv o in streaming.

Champions e salvezza in palio nella gara della 36ª giornata tra Lecce e Juve. I giallorossi con un risultato positivo potrebbero mettere grande pressione alla Cremonese, attualmente staccata di 4 punti. I bianconeri, invece, vanno a caccia di una vittoria che li porterebbe momentaneamente al terzo posto, ma, soprattutto, al riparo dal rientro di Roma e Como. Arbitro della sfida sarà Andrea Colombo, della sezione di Como. Fondamentale. La vittoria di otto giorni fa in casa del Pisa ha dato forza alle ambizioni di salvezza del Lecce, che, complice la successiva sconfitta interna della Cremonese contro la Lazio, adesso ha più di una partita di vantaggio sulla squadra di Giampaolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

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