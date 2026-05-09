Lecce Juve LIVE | riscaldamento finito a breve il fischio d’inizio

Alle 20:45 si è concluso il riscaldamento delle due squadre, in attesa del fischio d’inizio della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. La cronaca seguirà con aggiornamenti in tempo reale, includendo la sintesi, le azioni salienti, la moviola e il risultato finale. La partita si svolge allo stadio locale, con le squadre pronte per la sfida.

di Marco Baridon Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Lecce Juve 0-0: risultato e tabellino. Lecce (4-2-3-1): Falcone (C); Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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