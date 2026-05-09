Le sfilate di moda mostrano come l’abbinamento di questa gonna con spacco possa trasformare un capo generalmente considerato sensuale in un elemento con un tocco più intellettuale. Di solito associata a outfit da sera e look seducenti, questa gonna viene interpretata in modo diverso nelle passerelle, evidenziando la versatilità del capo e il modo in cui può essere indossato per creare stili più sobri o sofisticati.

Quando si parla di gonna con spacco è naturale pensare subito a look molto sensuali e da sera, pensati apposta per sedurre. Ma a dare un’occhiata alle passerelle della primavera estate 2026 non si può far altro che cambiare idea. Le sfilate sembrano infatti aver decretato lo spacco come un dettaglio tutt’altro che sexy, da portare di giorno e associato a diversi outfit con la gonna, mettendo da parte gli abiti. Un quid dal fascino intellettuale e rigoroso che, più che a una femminilità sfacciata, fa riferimento a un senso di libertà del corpo senza secondi fini. Il fatto che metta in risalto le gambe è secondario. Mentre viene posto in primo piano il divertissement estetico che lo spacco crea sui capi, così come la sua eleganza rilassata e concreta.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le sfilate ci insegnano che gli abbinamenti giusti mettono in mostra il lato intellettuale di questo capo solitamente sensuale

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