La mostra dedicata alle “Processioni della Settimana Santa” è aperta fino al 17 maggio presso la chiesa di San Silvestro ad Arezzo. L'esposizione presenta fotografie e materiali relativi alle tradizioni delle processioni che si tengono durante la settimana santa nella città. L'iniziativa è accessibile al pubblico e si svolge durante gli orari di apertura della chiesa. La mostra si inserisce nel calendario di eventi culturali della zona.

Arezzo, 9 maggio 2026 – Le “Processioni della Settimana Santa ”, mostra in pieno svolgimento fino al prossimo 17 maggio alla chiesa di San Silvestro. È visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle ore 18.00. Inaugurata qualche giorno fa alla Chiesa di San Silvestro (Buona Morte) la mostra sulle “Processioni della Settimana Santa” organizzata dal Circolo Fotografico con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e della Confraternita della Misericordia. La mostra è nata per celebrare la riapertura della chiesa di San Silvestro (Buona Morte) e la conseguente partenza della processione del Mercoledì Santo da quella sede come avveniva in passato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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