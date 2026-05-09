Le notizie più importanti di oggi 9 maggio 2026 a Latina e in provincia

Il 9 maggio 2026 a Latina e in provincia si sono verificati alcuni eventi di rilievo. A Aprilia, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro un edificio, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini. Nel frattempo, il tenente colonnello Antonio De Lise, che da oltre cinque anni guidava il Nucleo investigativo di Latina, ha lasciato la provincia per assumere un nuovo incarico a Roma.

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