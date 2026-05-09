Le notizie più importanti di oggi 9 maggio 2026 a Latina e in provincia
Il 9 maggio 2026 a Latina e in provincia si sono verificati alcuni eventi di rilievo. A Aprilia, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro un edificio, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini. Nel frattempo, il tenente colonnello Antonio De Lise, che da oltre cinque anni guidava il Nucleo investigativo di Latina, ha lasciato la provincia per assumere un nuovo incarico a Roma.
-Spari contro un edificio ad Aprilia: indagano i carabinieri LEGGI QUI-Dopo oltre cinque anni alla guida del Nucleo investigativo di Latina, il tenente colonnello Antonio De Lise lascia la provincia per un prestigioso e importante incarico nella Capitale. Sarà il comandante del Nucleo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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REGIONI Il Giardino di #Ninfa a Cisterna di Latina vicino #Sermoneta è un monumento naturale della Regione Lazio eletto “posto più romantico del mondo” dal New York Times. Il servizio di @zingrillo @ComuneCisterna | @RegioneLazio | @nytimes x.com
Le chicche nascoste di questo paese non smettono di sorprendermi. Giardino di Ninfa a Sermoneta, in provincia di Latina. Un eden. reddit