Le classifica delle strade più pericolose della provincia di Arezzo

A fine 2025, i dati ufficiali sull’incidentalità stradale nella provincia di Arezzo per il 2024 sono stati resi noti dall’Aci, l’Automobile Club d’Italia. Le statistiche evidenziano un quadro articolato con alcune strade che risultano più pericolose di altre, indicando aree dove si registrano più incidenti rispetto ad altre zone della provincia. Questi dati forniscono un quadro preciso sulla situazione della sicurezza stradale nel territorio locale.

Alle fine del 2025 sono stati comunicati i dati ufficiali sull’incidentalità stradale nella provincia di Arezzo per l’anno 2024, diffusi dall’Aci – Automobile Club d’Italia, delineano un quadro complesso e caratterizzato da tendenze divergenti. Mentre il numero degli incidenti e dei feriti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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