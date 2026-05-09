Le altre sfide Si torna in campo a Verona e Bologna

Dopo le partite di ieri sera tra Cividale e Rieti, si prepara la seconda fase dei quarti di finale con le gare tra Pesaro e Rimini, che sono le ultime a partire. Le altre sfide si sono già svolte con la prima partita disputata tra le coppie di squadre di Verona e Bologna. La serie di incontri proseguirà con le partite in programma nelle prossime giornate.

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Quella tra Pesaro e Rimini è l’ultima serie di quarti di finale a cominciare. Le altra hanno già celebrato le rispettive gara1, comprese Cividale e Rieti, in campo ieri sera. Nella parte bassa del tabellone è stato il fattore campo a farla da padrone. Un vero e proprio thriller la sfida tra i due colossi Verona e Brindisi, coi veneti a spuntarla 80-78 grazie a una penetrazione allo scadere di Tyrus McGee (nella foto), fino a quel momento quasi dannoso. La Tezenis l’ha vinta col trio di italiani Zampini, Poser e Ambrosin, autori di 42 punti in cooperativa (dall’altra parte 22 di Ahmad e 20 di Esposito). Più netta la vittoria della Fortitudo su Avellino, per un 76-58 che porta impresso il solito marchio della difesa di Caja e i 17 punti del sempre efficace Sorokas.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le altre sfide. Si torna in campo a Verona e Bologna ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Serie A Now - Torna finalmente il campionato Notizie correlate Leggi anche: BASKET SERIE A2. Sfide promozione al via: Bologna e Verona in casa Leggi anche: Diretta gol Serie A: in campo Atalanta Verona e Bologna Lazio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juve per la Champions, Verona per la salvezza. Yildiz ancora dalla panchina?; Verona sfida il clima: tre giorni per costruire il futuro sostenibile; Titolo Terza categoria Verona. Domenica la sfida decisiva Cavalponica Aurora-Napoleonica; Fra Lecce e Cremonese duello sul filo del rasoio. Vinitaly, se il mondo cambia si brinda alle sfide: la 58esima edizione tra crisi e nuove tendenze salutisticheVERONA - Il Vinitaly numero 58 si avvicina (da domenica 12 a mercoledì 15 a Verona Fiere, www.vinitaly.it) ma il clima non è proprio quello della celebrazione. Si stapperanno migliaia di bottiglie, ... ilgazzettino.it Verona al centro del lancio del nuovo piano 5.0 per sostenere le impreseAl centro del dibattito, il nuovo Piano Transizione 5.0 che tra poco entrerà in fase attuativa, come anticipato nel suo intervento dal Dott. Marco Calabrò, capo dipartimento del Mimit per le politiche ... giornaleadige.it #Verona e #Sampdoria apprezzano Alberto #Aquilani, il cui ottimo lavoro a #Catanzaro in questa stagione non è passato inosservato. Il tecnico romano però è vincolato ai giallorossi fino al 2027. #calciomercato x.com