Alle 18 si gioca all’Olimpico di Roma il match tra Lazio e Inter, valido per il 36° turno di Serie A 202526. La partita viene trasmessa in tempo reale e vede in campo le due squadre per conquistare punti importanti nella classifica. Tra i marcatori della gara c’è anche Mkhitaryan, che ha segnato un gol durante l’incontro. La sfida prosegue con entrambe le formazioni impegnate a ottenere il risultato.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-3: anche Mkhitaryan a segno

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