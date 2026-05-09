Lazio Inter LIVE 0-2 | iniziato il secondo tempo

Alle 18 si è aperta all’Olimpico di Roma la partita tra Lazio e Inter, valida per il 36° turno di Serie A 202526. La prima metà di gioco si è conclusa con il risultato di 0-2 in favore della squadra ospite. I tifosi restano in attesa di conoscere le mosse delle squadre per il secondo tempo. La partita è visibile in diretta e viene seguita con aggiornamenti sul campo.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com

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Pisa-Inter 0-2: gol e highlights | Serie A

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