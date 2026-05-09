Lazio-Inter di Serie A dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Oggi allo Stadio Olimpico si gioca Lazio-Inter, partita valida per la 36ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro in streaming. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.
Lazio-Inter si gioca oggi allo Stadio Olimpico. La partita valida per la 36ª giornata di Serie A prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire su DAZN.🔗 Leggi su Fanpage.it
In Diretta : Roma vs Napoli | Serie A - 2025/26 | Streaming completo della partita
Notizie correlate
Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniQuesto pomeriggio alle 18:00 al Maradona il Napoli ospita la Lazio per la 33a giornata di Serie A.
Leggi anche: Lazio-Parma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Lazio-Inter, orari e dove vederla in tv; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche.
Probabili formazioni Lazio-Inter: le ultime su Maldini, Lautaro e SucicProbabili formazioni Lazio Inter - Nella giornata di sabato 9 maggio, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la gara ... fantamaster.it
Le probabili formazioni di Lazio-Inter (Serie A)Lazio e Inter si affrontano per la 36ª giornata di Serie A prima di ritrovarsi l'una contro l'altra tra qualche giorno in finale di Coppa Italia. I biancocelesti sono imbattuti da tre partite e vengon ... 90min.com
Lazio-Inter: primo atto. In una sfida che pesa poco in termini di classifica, biancocelesti e nerazzurri si affrontano con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia. Nelle ultime 6 gare all’Olimpico contro i lombardi, la Lazio è andata facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Inter x.com
[Discussione Pre-Partita] Lazio vs Inter (Serie A, Giornata 36) reddit