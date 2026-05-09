Lazio-Inter di Serie A dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi allo Stadio Olimpico si gioca Lazio-Inter, partita valida per la 36ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto alle 18. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, permettendo agli appassionati di seguire l'incontro in streaming. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

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