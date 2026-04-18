Napoli-Lazio dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Alle 18:00 di oggi, al stadio Maradona, si svolge la partita tra Napoli e Lazio, valida per la 33ª giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, sia sulla televisione che in streaming. La sfida vede le due squadre affrontarsi in questa fase del campionato con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

Questo pomeriggio alle 18:00 al Maradona il Napoli ospita la Lazio per la 33a giornata di Serie A. Diretta della partita in esclusiva su DAZN sia per la TV sia per lo streaming in tempo reale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli Juventus 2-1 Partita con i tifosi napoletani allo stadio Maradona

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