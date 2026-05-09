Lazio battuta | Sarri attacca la mentalità e le falle difensive

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di coppa, la Lazio ha subito una sconfitta che ha sollevato diverse questioni. Dopo l'espulsione di Romagnoli, si è aperto un dibattito sulla solidità della linea difensiva e sulla capacità della squadra di mantenere la concentrazione. L'allenatore ha evidenziato problemi legati alla mentalità e alle falle difensive, mentre si sono notate alcune passività dei difensori biancocelesti sulle azioni di rimessa laterale avversarie.

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? Domande chiave Come influirà l'espulsione di Romagnoli sulla difesa in Coppa Italia?. Perché i difensori biancocelesti sono rimasti passivi sulle rimette laterali?. Chi sono i giocatori della Lazio con problemi fisici in vista della finale?. Come cambierà la mentalità del gruppo dopo il pesante 3-0 subito?.? In Breve Isaksen avrebbe segnato tre volte per l'Inter a causa della passività difensiva laziale.. Zaccagni resta in dubbio dopo la contusione al piede subita in allenamento.. Cataldi rientrerà regolarmente agli allenamenti domenica dopo il percorso di cure.. Patric e Cancellieri gestiscono rispettivamente tensione al polpaccio e stanchezza fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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