Nella partita di coppa, la Lazio ha subito una sconfitta che ha sollevato diverse questioni. Dopo l'espulsione di Romagnoli, si è aperto un dibattito sulla solidità della linea difensiva e sulla capacità della squadra di mantenere la concentrazione. L'allenatore ha evidenziato problemi legati alla mentalità e alle falle difensive, mentre si sono notate alcune passività dei difensori biancocelesti sulle azioni di rimessa laterale avversarie.

? Domande chiave Come influirà l'espulsione di Romagnoli sulla difesa in Coppa Italia?. Perché i difensori biancocelesti sono rimasti passivi sulle rimette laterali?. Chi sono i giocatori della Lazio con problemi fisici in vista della finale?. Come cambierà la mentalità del gruppo dopo il pesante 3-0 subito?.? In Breve Isaksen avrebbe segnato tre volte per l'Inter a causa della passività difensiva laziale.. Zaccagni resta in dubbio dopo la contusione al piede subita in allenamento.. Cataldi rientrerà regolarmente agli allenamenti domenica dopo il percorso di cure.. Patric e Cancellieri gestiscono rispettivamente tensione al polpaccio e stanchezza fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio battuta: Sarri attacca la mentalità e le falle difensive

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