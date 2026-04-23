Secondo Helmut Marko, Red Bull avrebbe scelto un nuovo collaboratore per il ruolo di speaker radio, sostituendo così Gianpiero Lambiase. La decisione sarebbe stata presa senza annunci pubblici, mantenendo la riservatezza sulla selezione. La squadra di Formula 1 ha adottato una strategia diversa rispetto al passato, ma al momento non sono stati divulgati dettagli ufficiali sul nome del nuovo incaricato.

"> Red Bull: Il Futuro Dopo Lambiase e la Nuova Strategia. Red Bull Racing ha trovato un sostituto per Gianpiero Lambiase, secondo quanto dichiarato dall’ex consulente della squadra, Helmut Marko. Lambiase attualmente ricopre il ruolo di ingegnere di gara di Max Verstappen e capo dell’ingegneria di gara in Red Bull. A partire dal 2028, si unirà a McLaren in una posizione di prestigio sotto la direzione di Andrea Stella. Nonostante circolassero voci secondo cui Stella potesse trasferirsi a Ferrari, McLaren ha smentito tali speculazioni. Marko ha, invece, rivelato che Red Bull ha già siglato un accordo con una figura proveniente da Maranello per rimpiazzare Lambiase al suo allontanamento.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Red Bull ha silenziosamente trovato il sostituto di Gianpiero Lambiase, secondo Helmut Marko.

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