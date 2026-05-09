Un ex calciatore danese ha espresso la speranza che l'Italia possa essere ripescata ai prossimi Mondiali, facendo riferimento alla propria esperienza nel 1992. Quattro decenni fa, lui fu richiamato dall'estate per partecipare all’Europeo in Svezia, sostituendo la Jugoslavia esclusa a causa della guerra nei Balcani. Ricorda che arrivarono in anticipo, già abbronzati, e iniziarono subito gli allenamenti.

La favola della Danimarca campione d’Europa nel 1992 è iniziata un pomeriggio di giugno: “Eravamo in vacanza insieme alle nostre famiglie, avevamo in programma soltanto un’amichevole con la nazionale. Mancavano dieci giorni al debutto, ma nel girone di qualificazione avevamo chiuso al secondo posto dietro la Jugoslavia fallendo l’accesso al torneo. Poi la Uefa decise di escludere Savicevic e compagni per la guerra nei Balcani. Prendemmo il loro posto da ripescati. Francia e Inghilterra erano in ritiro da un mese, noi arrivammo abbronzati e iniziammo ad allenarci”. Henrik Larsen è stato uno degli eroi di quella squadra. L’ex centrocampista classe ’66 ha vestito anche la maglia del Pisa tra il 1990 e il 1993.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Larsen: "Spero che l'Italia sia ripescata ai Mondiali. Alla mia Danimarca 34 anni fa è andata bene!"

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